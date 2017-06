Ferrovie: Decaro prenota biglietto nuovo 'rapido' Bari-Roma

(ANSA) - BARI, 24 GIU - Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, questa mattina ha prenotato per il 29 giugno prossimo, attraverso il sito di Trenitalia, il biglietto per il primo viaggio del nuovo treno rapido che quel giorno partirà da Bari per raggiungere Roma in 3 ore e 30 minuti. "Da oggi sul sito di Trenitalia - ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook - è possibile prenotare un posto sul nuovo treno rapido da Bari a Roma. Una corsa di 3 ore e 30 minuti che prima delle 10 arriva alla stazione Termini. Lo avevamo chiesto con insistenza perché è giusto che Bari, come gli altri capoluoghi di regione, abbia collegamenti più rapidi con la capitale. La prima partenza è prevista per giovedì 29 giugno. Io il mio biglietto l'ho prenotato!".