Al via Milano Pride, migliaia per 'Diritti senza confine'

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - È partito da piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione centrale, il Milano Pride, il corteo dell'orgoglio Lgbt giunto alla quindicesima edizione nel capoluogo lombardo. Sono alcune migliaia le persone che partecipano alla parata, che si concluderà in porta Venezia dove si terranno gli interventi istituzionali, tra cui quella del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il Comune patrocina l'evento. Per l'edizione 2017 il tema è 'Diritti senza confine'. Come per gli altri eventi milanesi dell'estate è vietata, nella zona del corteo, la vendita di bevande in vetro e di super alcolici d'asporto. Alla parata partecipano anche, con le loro bandiere, il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle. Il corteo è presidiato dalle forze dell'ordine, lungo il percorso e nella zona dove si tiene la manifestazione sono schierate 223 pattuglie, con 440 uomini.