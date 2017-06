Ambiente:Fico,spiaggia Trentaremi mai bonificata da amianto

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - "Dopo 30 anni la spiaggia di Trentaremi (alla punta estrema della collina di Posillipo, a Napoli, ndr) non è ancora stata bonificata da amianto e rifiuti speciali". Lo ha detto Roberto Fico, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e presidente della Commissione di Vigilanza Rai che oggi ha partecipato a un'iniziativa del movimento per denunciare la situazione ambientale della zona. "Sappiamo tutti - ha affermato - che sono stati versati scarti della lavorazione di Italsider in maniera illegale". "A livello regionale - ha aggiunto - i nostri emendamenti per monitorare e bonificare i siti dall'amianto sono stati tutti bocciati". "Ora è il momento di chiudere questa situazione e aprirne un'altra - ha concluso - anche grazie all'attività delle associazioni che, in modo forte e serio, stanno lavorando attorno a questi problemi per denunciarli".