Ferrara rovente: temperatura percepita 49 gradi

L’Italia è nella morsa del caldo: il record è Ferrara, dove - secondo dati dell’Aeronautica militare - la temperatura percepita è di 49 gradi, anche se il termometro segna 37. Seconda è Termoli,in Molise, dove la sensazione di calore è di 46 gradi, ma quelli effettivi sono 30. Terza è Capo Frasca in Sardegna, dove a fronte di 37 gradi reali se ne percepiscono 44. In 15 regioni, dal Piemonte alla Sicilia, ci sono località dove si boccheggia con temperature avvertite dalla popolazione, per effetto dell’umidità e dei venti, pari o superiori a 40 gradi.