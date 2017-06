Rodotà: lunedì alle 11 a La Sapienza i funerali laici

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Sapienza ricorda Stefano Rodotà con una cerimonia che si terrà lunedì 26 giugno alle ore 11.00 nell'aula 101 della Facoltà di Giurisprudenza dove il feretro sarà portato dalla camera ardente allestita a Montecitorio. Docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo - si legge in una nota - renderanno omaggio alla figura e al pensiero del grande giurista e docente dell'Ateneo scomparso. Costituzione, democrazia, privacy e rete sono stati da sempre al centro degli studi di Rodotà che è stato docente ordinario di Diritto civile, punto di riferimento nel dibattito accademico e culturale; nel suo lungo impegno civile e istituzionale - viene ricordato - è stato più volte parlamentare e primo presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. "In qualità di rettore della Sapienza - dichiara Eugenio Gaudio - amo ricordare Stefano Rodotà soprattutto come professore che ha saputo interpretare con coerenza e impegno straordinari i principi costituzionali".