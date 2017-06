Torino: ferita piazza San Carlo dimessa, 26enne torna casa

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Francesca, 26 anni, è tornata a casa. La giovane, ferita lo scorso 3 giugno nel parapiglia di piazza San Carlo, è stata dimessa oggi pomeriggio dal reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale Molinette di Torino, dove per una settimana era stata tenuta in coma farmacologico a causa di un grave trauma toracico. Ancora due i feriti ancora ricoverati in ospedale per le conseguenze della notte di panico della finale Champions. Si tratta dei coniugi Marisa Amato e Vincenzo d'Ingeo, ricoverati rispettivamente alle Molinette e al San Giovanni Bosco. La più grave è la donna, sottoposta nelle scorse settimane a un delicato intervento chirurgico. Rischia la paralisi.(ANSA).