Incendio Londra:27 complessi in Gb hanno fallito test

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Ventisette complessi di grattacieli in quindici località della Gran Bretagna hanno fallito il test sui rivestimenti anti-incendio. Lo annuncia il governo di Londra. Tra i comuni in cui sono stati segnalati complessi di grattacieli non in sicurezza ci sono Manchester, Portsmouth, Plymouth e Hounslow. Adesso sta alle autorità municipali decidere come procedere. A Portsmouth, ad esempio, sono stati tolti i rivestimenti anti-incendio che hanno fallito il test da due torri ma nessun residente è stato costretto a lasciare il suo appartamento. Il ministro per le Comunità locali Sajid Javid ha assicurato il sostegno economico del governo ai municipi e ha difeso la scelta delle autorità di Camden, nel nord di Londra, di evacuare circa 4.000 persone. Intanto Celotez, la ditta che ha prodotto i pannelli della Grenfell Tower, ha annunciato che non li utilizzerà più sui grattacieli alti oltre 18 piani.