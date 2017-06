Investe una donna e la uccide: è un attore di "Don Matteo" e "1993"

E’ l’attore Domenico Diele l’uomo di 32 anni che la notte scorsa ha investito e ucciso una 48 enne nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. L’attore, senese di origini, ma trapiantato da tempo a Roma, si trovava in zona per le riprese del film "Una vita spericolata" del regista Marco Ponti. Pare che l'attore fosse alla guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane attore non poteva guidare, in quanto la sua patente era stata sospesa per un precedente problema di utilizzo di stupefacenti. Già in passato, infatti, gli era stata sospesa per questo motivo. Gli agenti della Polizia stradale di Eboli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La vittima è la 48enne Ilaria Dilillo, la quale dopo una serata trascorsa in compagnia di un gruppo di amici, stava tornando a casa in sella al suo scooter a Salerno.

Diele, volto emergente del cinema e della fiction, ha recitato in diverse pellicole, tra cui "Acab", e in numerose serie di successo della tv, come "Don Matteo", "1992" e "1993".