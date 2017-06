Caldo: scatta allarme incendi in Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 24 GIU - Sarà una giornata ad elevato rischio incendi quella di domani per la Gallura e il Medio Campidano. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino d'allerta che prevede il rischio alto "arancione" a causa delle elevate temperature e del vento. Medie oltre 34-35 gradi con punte nella zona di Olbia e nel sud dell'isola, sino a Iglesias, di 37 gradi, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare. Il vento avrà anche raffiche di 40 chilometri all'ora. La Protezione civile, guidata da Mario Graziano Nudda, ha inoltre previsto una attenzione rinforzata del territorio che prevede fra l'altro il monitoraggio delle principali strade di accesso alle zone a rischio da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. A Olbia, in particolare, saranno inoltre schierate tutte e 10 le associazioni della Protezione civile comunale che presidieranno il territorio per l'intera giornata.