Visita Putin in Crimea, l'Ucraina protesta

(ANSA) - MOSCA, 24 GIU - Il governo di Kiev protesta contro la visita di Vladimir Putin in Crimea, la penisola russofona sul Mar Nero che Mosca si è annessa nel marzo del 2014. "La parte ucraina - si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Kiev - considera questa e altre cosiddette 'visite' dei funzionari russi nella temporaneamente occupata repubblica autonoma di Crimea e a Sebastopoli una evidente violazione della sovranità e della integrità territoriale dell'Ucraina, nonché una cinica e aperta mancanza di rispetto da parte della Russia per le norme universalmente riconosciute di diritto internazionale".