Torino pronta per festa San Giovanni,ma poca gente in strada

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Entrano nel vivo, a Torino, i festeggiamenti di San Giovanni, patrono del capoluogo piemontese. In piazza Vittorio è tutto pronto per i tradizionali fuochi d'artificio, confermati nei giorni scorsi dalla amministrazione comunale nonostante i dubbi sull'opportunità della festa dopo i fatti di piazza San Carlo e la morte di Erika Pioletti, colpita da infarto nella calca dei tifosi in fuga dal centro città dove stavano assistendo alla finale Champions dal maxi schermo allestito per l'occasione. Pochi, al momento, i torinesi e i turisti in piazza Vittorio, alla quale si può accedere da quattro varchi controllati dalle forze dell'ordine come gli ingressi di uno stadio. Vietate le bottiglie di vetro e le lattine, principale causa della maggior parte dei 1.527 feriti di piazza San Carlo, alla piazza - una delle più grande d'Europa - possono accedere fino a 48 mila persone. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è recata in serata in Questura, dove ha fatto visita alla control room.(ANSA).