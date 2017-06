Due bimbi rischiano di annegare in piscina, malori in acqua

(ANSA) - AULLA (MASSA CARRARA), 24 GIU - La festa di compleanno rischia di finire in tragedia in Lunigiana dove due bambini di 6 anni hanno rischiato di annegare nella piscina di una villetta. Un bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Meyer di Firenze, l'altro all'ospedale delle Apuane (Noa) a Marina di Massa. Secondo prime informazioni entrambi non sarebbero in pericolo di vita; quello trasferito al Meyer è in prognosi riservata. I soccorsi sono scattati a Canova di Aulla a una festa di compleanno: fra le attrazioni proprio la piscina, dove i bambini hanno fatto il bagno trovando refrigerio. Verso le 17, secondo una ricostruzione al vaglio dei carabinieri, i due hanno accusato malori mentre stavano facendo il bagno, molto probabilmente per una congestione. Ad accorgersene i genitori degli altri bimbi, che si sono buttati in acqua per salvarli e hanno chiamato il 118.(ANSA).