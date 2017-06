ISLAMABAD - Un'autobotte per il trasporto di carburante si e' incendiata oggi in Pakistan nella provincia di Punjab con un bilancio provvisorio di almeno 123 morti e decine di persone gravemente ustionate. Lo ha annunciato Geo Tv. L'incidente, ha riferito l'emittente sulla base di informazioni ricevute dai soccorritori, e' avvenuto in mattinata, quando il veicolo si e' rovesciato su una statale all'altezza dell'area di Ahmedpur Sharqia, vicino a Bahawalpur, esplodendo e provocando un incendio che si e' immediatamente propagato ai veicoli e alle persone che si trovavano nei paraggi.