(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sono saliti ad almeno 11 i morti dell'esplosione di venerdì in una miniera illegale di carbone in Colombia, mentre due minatori sono ancora intrappolati tra le macerie: lo ha annunciato oggi il governo del Paese. L'esplosione ha colpito una miniera nel comune di Cucunuba, 88 chilometri a nord di Bogotà, nella provincia di Cundinamarca, un'area in cui l'estrazione illegale del carbone e' molto diffusa.