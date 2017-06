Attore Diele investe e uccide donna: oggi i funerali

(ANSA) - SALERNO, 25 GIU - Non si danno pace gli amici di Ilaria Dilillo, la 48enne morta in un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato. A tamponare il suo scooter, nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano, l'attore Domenico Diele, alla guida della sua Audi A3 sotto l'effetto di stupefacenti. Per chi la conosceva, Ilaria era una donna benvoluta. "Aveva una parola buona per tutti - racconta un amico - era sempre solare e gioiosa. Aveva passato un brutto periodo a causa della morte della madre, alla quale era legatissima, ma si stava riprendendo. Aveva incominciato da poco ad uscire di nuovo, a frequentare gente e a vivere. È una tragedia alla quale non riusciamo ad abituarci. Ilaria era una donna prudente alla guida e questo ci fa ancora più male". Incredulità anche nella zona orientale di Salerno, in via Belisario Corenzio, dove la donna viveva insieme al padre Nicola, appuntato dei carabinieri in congedo. Sconcerto anche sui social. Domani l'udienza di convalida per Diele.