'Molo street parade' per 200mila a Rimini, sicurezza ok

(ANSA) - RIMINI, 25 GIU - E' finita alla 6 la 'Molo Street Parade', festa alla sesta edizione che ha registrato da ieri al tramonto, secondo gli organizzatori, 200mila presenze lungo il porto canale di Rimini. Rigide le misure di sicurezza di Questura e Prefettura: la zona del porto, dove si sono esibiti 80 dj su nove pescherecci ormeggiati lungo la banchina, è stata blindata, con la maggior parte delle strade chiuse al transito anche pedonale. Sbarrati da cancelli, e controllati da personale di sicurezza con le forze dell'ordine, i quattro varchi per raggiungere la festa. Eseguiti alcuni arresti per borseggi e spaccio. Un 18enne è stato ricoverato per assunzione di stupefacenti e probabile mix di alcolici, un altro ragazzo ha riportato un trauma cranico dovuto ad una caduta accidentale, probabilmente causata dal troppo alcol. Si parla per ora di 45 ingressi al pronto soccorso. Le misure di sicurezza continuano fino a mezzogiorno, quando si concludono anche le feste al Coconuts e l'afterhours sulla spiaggia libera del porto. (ANSA).