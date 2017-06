Uranio: militare morto dopo missione, lutto cittadino

(ANSA) - SALERNO, 25 GIU - Si terranno oggi a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, i funerali del caporal maggiore Antonio Attianese, 38enne originario della provincia di Salerno, ammalatosi di tumore 13 anni fa dopo due missioni in Afghanistan e morto ieri nella su casa. L'uomo aveva raccontato la sua storia alla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito appena tre mesi fa. E la Commissione aveva trasmesso gli atti sul caso al procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma. Arruolatosi negli Alpini paracadutisti, Attianese aveva partecipato a due missioni in Afghanistan: a Kabul per Isaf dal maggio al settembre 2002; a Khost per Enduring Freedom dal febbraio al maggio 2003. Al rientro, l'inizio di quello che definisce "un calvario psicofisico e burocratico": gli vengono trovate tracce di sangue nell'urina; la diagnosi arriva con l'ecografia: carcinoma alla vescica. Da allora il militare subisce ben 35 interventi chirurgici.