(ANSA) - ROMA, 25 GIU - La polizia londinese ha evacuato questa mattina il London Eye, la gigantesca la ruota panoramica che sorge sulle rive del Tamigi, dopo la segnalazione da parte di un passante di una presunta bomba della Seconda Guerra Mondiale nel fiume. Secondo quanto riporta il Mirror online, il London Eye e' stato evacuato alle 10:30 locali (le 11:30 in Italia) e le autorità hanno chiuso al pubblico anche il vicino Waterloo Pier, che poi e' stato riaperto. La polizia sta esaminando l'oggetto segnalato e per ora non ci sono conferme che si tratti di un residuo bellico.