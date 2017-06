Agguato nel Nuorese: fiaccolata a Fonni contro violenza

(ANSA) - NUORO, 25 GIU - L'omicidio di ieri mattina dell'operaio Salvatore Nolis, di 47 anni, ha lasciato incredula la comunità di Fonni. Ieri sera tutto il paese nuorese ha partecipato a una fiaccolata contro la violenza organizzata da un comitato spontaneo di cittadini. Il corteo silenzioso con in testa la sindaca, Daniela Falconi, e il vescovo di Nuoro mons. Mosé Marcia, è partito da piazza San Giovanni, ha attraversato la via Umberto, e si è snodato poi in piazza Italia e piazza dei Martiri. Toccante il passaggio davanti alla casa della vittima dove si sono affacciati i familiari di Nolis. Tutti i partecipanti alla fiaccolata sono poi entrati in chiesa dove il vescovo ha pregato con i fedeli. "Hanno ucciso un intero paese", ha continuato a ripetere la sindaca Falconi. "Caino, non fai più parte di questa comunità, ti sei autoescluso - ha detto, invece, il vescovo Marcia nell'omelia del pomeriggio -. Questa comunità non ti odia e ti perdona, ma tu ti sei autoescluso. Convertiti". Proseguono intanto senza sosta le indagini dei carabinieri sull'omicidio compiuto mentre l'operaio, partito dal suo podere tra Fonni e il lago di Gusana, percorreva una strada di campagna e faceva rientro in paese dove lo attendevano in chiesa: era priore della festa di San Giovanni che stava per iniziare. Continuano gli interrogatori di parenti, amici e componenti del Comitato che ha organizzato la festa, da parte dei militari della Compagnia di Nuoro, al comando del maggiore Alessio Falzone, per ricostruire gli ultimi due giorni di vita. L'operaio era una persona onesta e stimata da tutti in paese. Da ieri i militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale, guidati da Luigi Mereu, cercano le tracce del killer che ha esploso da una distanza ravvicinata i due colpi di fucile alla testa. Gli inquirenti non tralasciano nessuna pista ma le indagini sono molto difficili: Nolis era incensurato e fuori da ambienti criminali. L'autopsia che verrà eseguita domani dall'anatomopatologo Vindice Mingioni potrebbe svelare nuovi dettagli. (ANSA).