Incidenti stradali: tre morti su Ss 194 Ragusana

(ANSA) - SIRACUSA, 25 GIU - E' di tre morti il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 2.30 sulla strada statale 194, denominata Ragusana, all'altezza di Lentini. La vittime sono Simone Gulino e Giorgio Licitra, rispettivamente di 27 e 34 anni, di Ragusa, che lavoravano in una pizzeria. E Mirko Mezzapesa, 43 anni di Lentini, dipendente di un'agenzia di assicurazioni. L'impatto è avvenuto tra una Bmw320, guidata dal 43enne, che stava rientrando a Lentini, scontratasi frontalmente con un'Alfa Gt, a bordo della quale c'erano i due ragusani, che viaggiavano in direzione Catania. La dinamica deve essere ancora accertata con esattezza dai carabinieri, ma una delle due autovetture avrebbe invaso l'altra corsia. Probabilmente a causa dell'alta velocità, la Bmw ha fatto un volo di circa 4 metri, oltrepassando il guard rail e finendo sul terreno dove ha preso fuoco. Il conducente è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. Anche per i due ragusani è stato fatale l'impatto.