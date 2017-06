Sanità:Campania, consiglieri Verdi,scarafaggi al Loreto Mare

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Borrelli, in una nota dice di aver ricevuto la segnalazione che alcuni "scarafaggi sono stati trovati al reparto di Radiologia dell'ospedale 'Loreto Mare'" di Napoli. Si tratta, a suo giudizio, di una ulteriore testimonianza di sporcizia e di degrado. "Per questo chiedo immediatamente come è già avvenuto per l'ospedale San Paolo e il San Giovanni Bosco - aggiunge Borrelli - che sia realizzata rapidamente una disinfestazione dell'ospedale e insisto nel chiedere che siano rapidamente bandite le gare per realizzare nuove gare d'appalto per le pulizie degli ospedali della Asl Napoli e di tutta la Campania in generale". Borrelli fa sapere, infine, che domani si recherà al Loreto Mare "per ottenere immediate spiegazioni dal Direttore Sanitario".(ANSA).