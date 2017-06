(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Un temporale piuttosto intenso ha interessato nel pomeriggio l'Altotevere dell'Umbria. Una ventina gli interventi nei quali sono impegnati i vigili del fuoco. Al momento non vengono segnalati problemi per le persone. Cadute di alberi e rami sono stati registrati in particolare tra Città di Castello e Umbertide. Allagamenti di scantinati, invece, nella zona di Gubbio. (ANSA).