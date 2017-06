(ANSA) - TEHERAN, 25 GIU - "L'assedio del Qatar per noi è inaccettabile". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani secondo quanto riferisce il sito della presidenza. In un colloquio telefonico con l'emiro, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, Rohani ha assicurato che "Teheran resterà al fianco del governo del Qatar" e che "lo spazio aereo, il territorio e il mare dell'Iran saranno sempre aperti al Qatar, un Paese amico". Il presidente iraniano ha infine sottolineato che "le pressioni, le minacce e le sanzioni" non sono una soluzione per risolvere le fratture.