Genova: segretario della Lega al seggio con la nonna di 103 anni

Il segretario della Lega Nord in Liguria e assessore regionale allo Sviluppo economico, Edoardo Rixi, ha accompagnato al seggio per votare la nonna di 103 anni. "Mia nonna ha 103 anni (due Guerre mondiali) per la prima volta ha deciso di votare anche al ballottaggio. E voi amici che aspettate? #iovoto #bastapd #liberiamogenova #buccisindaco", ha scritto sulla sua pagina Facebook l’esponente leghista che è stato anche vice di Matteo Salvini.