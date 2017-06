Colombia: affonda barca, almeno 9 morti e 28 dispersi

(ANSA) - BOGOTA', 26 GIU - Almeno nove persone sono morte e 28 risultano disperse in Colombia a causa del naufragio di un'imbarcazione turistica con oltre 150 persone a bordo. Lo rendono noto fonti ufficiali, precisando che ci sono 25 feriti. Subito dopo il naufragio 99 persone sono state tratte in salvo dalle imbarcazioni che si trovavano nella zona. "La nave ha iniziato a ondeggiare e a un certo punto si è spezzata in due, la gente era come impazzata", ha raccontato una delle persone a bordo all'emittente Caracol. Al momento della tragedia si stava festeggiando un matrimonio. A bordo dell'imbarcazione, denominata 'L'ammiraglio', non c'era il numero previsto di scialuppe, hanno aggiunto altri media.