Litiga per lavori con i vicini e si dà fuoco, morto 72enne

(ANSA)- MONZA, 26 GIU - Un uomo di 72 anni è morto la scorsa notte a Limbiate (Monza), dopo essersi dato fuoco nella strada privata che porta alla sua villetta, a seguito di presunti dissidi di vicinato connessi a lavori edili per la ristrutturazione della strada e delle fognature. L'uomo, secondo la ricostruzione preliminare dei carabinieri di Desio (Monza) da mesi avrebbe dato battaglia agli altri residenti nella sua stessa via, perché in disaccordo con la suddivisione delle spese per i lavori. Ieri notte, forse ormai persuaso di non avere voce in capitolo, il settantaduenne è uscito in strada, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Quando i residenti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno dato l'allarme per l'uomo non c'era più nulla da fare. A casa sua, ignare di quanto stava accadendo, dormivano moglie e figlia.