Russia: Navalni visitato da medici in carcere, febbre alta

(ANSA) - MOSCA, 26 GIU - Alexei Navalni, il blogger e oppositore che sta scontando 25 giorni di detenzione amministrativa per aver "ripetutamente" violato la normativa sulle manifestazioni, è stato visitato ieri in carcere dai medici del pronto intervento poiché per tre giorni ha avuto "la febbre alta". Lo ha fatto sapere la sua portavoce Kira Iarmish precisando che Navalni ora "sta bene".