Gb: siglato accordo di governo fra May e Dup

(ANSA) - LONDRA, 26 GIU - E' stato concluso dopo un lungo negoziato l'accordo fra il partito conservatore della premier Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup per offrire il vitale appoggio esterno al governo di minoranza Tory. Ne dà notizia Sky News che ha mandato in onda le immagini in cui si vedono la premier e la leader del Dup Arlene Foster che coi loro collaboratori firmano l'intesa a Downing Street.