La Polfer compie 110 anni: fu voluta da Giolitti

Anche il Compartimento Polfer dell'Emila Romagna partecipa alle celebrazioni per il 110° anniversario della fondazione della Polizia Ferroviaria che si svolgono a Roma nella scuola superiore della Polizia di Stato alla presenza dei capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Franco Gabrielli, all'insegna del motto "centodieci anni insieme".

L'evento ricorre in un momento caratterizzato dal cospicuo impegno profuso dal compartimento Plfer dell'Emilia Romagna determinato da una più intensa attività dì vigilanza e prevenzione richiesta dal sensibile incremento di viaggiatori nella stagione estiva e correlata a recenti eventi quali G7 ambiente ed altre manifestazioni pubbliche di significativo rilievo sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico che si sono susseguite nelle ultime settimane e che proseguiranno nel prossimo periodo. Proprio oggi ricorre la commemorazione dell'uccisione del vice brigadiere Giuseppe Verduci, assassinato il 26 giugno 1974 da quattro rapinatori mentre era impegnato durante un servizio di scorta a bordo treno; la figlia Giuseppina, allora una bambina di 8 anni oggi una donna, ne ha tracciato il ricordo.

Nell'ambito della manifestazione è stata presentata anche una mostra fotografica, nata dalla collaborazione polizia di Stato - FS Italiane, con immagini d'epoca e più recenti, per rievocare alcuni aspetti significativi della storia ultracentenaria della Specialità.

Nata il 24 giugno 1907, a seguito dell'istituzione del commissariati di P.S. presso le direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato con provvedimento di Giovanni Giolitti, all'epoca ministro. dell'Interno, la polizia ferroviaria da allora è l'organo di pubblica sicurezza naturalmente deputato alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario.

La specialità garantisce la sicurezza di tatti coloro che si muovono in treno o frequentano, a vario titolo, le stazioni: attualmente oltre 3 milioni e mezzo di persone, in un settore nevralgico della mobilità del Paese che vede circolare quotidianamente più di 9.000 convogli su oltre 16.000 Km di linea ferrata. Oltre 2.500 le stazioni presenti sul territorio nazionale.

La quotidianità della Polizia Ferroviaria è fatta di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi in ambito ferroviario (i dati statistici parlano di un calo significativo dei principali reati: -27% furti, -37% rapine, -5% aggressioni, -47% furti rame, -9% danneggiamenti), ma allo stesso tempo di vicinanza e sostegno a chi è in difficoltà: migliaia le persone scomparse rintracciate ogni anno, in particolare minori; decine le vite salvate, di aspiranti suicidi o di persone colte da malore; elevata l’attenzione verso il fenomeno dei migranti; grande la prossimità alle persone emarginate o in stato di bisogno.

Grande anche l'investimento strategico fatto dalla Specialità sul fronte delle tecnologie a supporto dell'attività operativa, grazie alla recente distribuzione alle pattuglie di smartphone di ultima generazione, forniti di rilevatori termici e telecamere con visione notturna ed in grado di accedere direttamente alle banche dati di polizia oltre che di trasmettere dati ed immagini in tempo reale alle Sale Operative. Anche le Sale Operative sono state dotate di modernissimi software che consentono inoltre la geo-localizzazione delle pattuglie, per coordinarne al meglio gli interventi.