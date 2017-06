Spagna: Madrid blindata per sfilata 'Orgullo Gay'

(ANSA) - MADRID, 25 GIU - Le autorità spagnole hanno previsto un dispositivo di sicurezza praticamente senza precedenti per proteggere da possibili attentati terroristici la grande sfilata del 'Orgullo Gay' che sabato prossimo concluderà nella capitale spagnola il festival mondiale Lgtb del "World Pride" iniziato venerdì. L'evento, che dovrebbe essere seguito da circa due milioni di persone lungo il percorso da Atocha a Gran Via si terrà in un paese che già da due anni è al livello 4 dell'allerta anti-terrorismo jihadista (il penultimo più alto) e nel clima creato dai recenti attentati nel Regno Unito e in Francia. Oltre 2mila agenti, molti a cavallo, pattuglieranno la manifestazione. Altri 500 in borghese si mescoleranno alla gente. Sono stati previsti franchi tiratori sui tetti dei palazzi. L'intelligence ha passato in rassegna i contratti di affitto degli appartamenti lungo il percorso, sono stati sigillati i tombini e il centro è stato chiuso ai mezzi pesanti. La sfilata sarà sorvegliata dall'alto da almeno due elicotteri.