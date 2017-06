A Todi torna Ruggiano con il centrodestra, "doppia vittoria"

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - E' una "vittoria doppia" quella ottenuta dal centrodestra a Todi, secondo il nuovo sindaco, Antonino Ruggiano, che ha superato il primo cittadino uscente, Carlo Rossini (centrosinistra), per soli 26 voti (3.838 i consensi, il 50,17%): "Abbiamo vinto - commenta Ruggiano - nonostante la presenza di liste civiche del centrodestra che hanno preso anche il 15%. Il Pd ha perso in maniera clamorosa". "Inoltre - sottolinea - questa è la città della presidente della Regione, Catiuscia Marini, che ha un suo peso in questa comunità di 20.000 abitanti: questa vittoria è anche un segnale per le dinamiche con le quali è stata gestita la Regione. Il Pd deve farsi delle domande. Incide il quadro nazionale, ma anche in Umbria arrivano segnali forti". Intanto, è viva l'emozione della festa in piazza dopo la vittoria e delle tante persone, "degli anziani, che mi hanno avvicinato in lacrime per dirmi grazie", ricorda il neo-sindaco. "Una grande soddisfazione - dice - ma anche grande responsabilità e rispetto per tutti".