Aggredisce moglie con sostanza urticante in Tribunale

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 GIU - Un uomo ha aggredito la moglie gettandole addosso una sostanza urticante nel bar interno del Tribunale di Reggio Emilia. E' accaduto intorno alle 11. Secondo le prime testimonianze, i due coniugi di origine nordafricana, in corso di separazione, erano seduti all'esterno del bar quando l'uomo avrebbe tenuto stretta la donna buttandole addosso prima una polvere gialla, poi un liquido. La vittima non sarebbe rimasta ferita in modo grave. Intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, 39enne marocchino. (ANSA).