Albania: elezioni, riconfermato premier Rama

(ANSA) - TIRANA, 26 GIU - Il premier socialista Edi Rama si riconferma alla guida dell'Albania e si avvia verso una grande vittoria che gli permetterebbe di controllare da solo la maggioranza del parlamento, dopo le elezioni politiche svoltesi ieri. Quando sono state scrutinate circa il 40 per cento delle schede, il suo Partito risulta avere circa il 52% dei consensi, 10 punti in più rispetto alle politiche del 2013, lasciando a distanza il Partito democratico, principale forza di opposizione guidata da Lulzim Basha, che invece avrebbe perso oltre 1 punto, scendendo al 29%. In crescita di 4,5 punti percentuali, riconfermandosi al terzo posto, il Movimento socialista per l'Integrazione, Lsi, principale alleato di governo di Rama fino a poche settimane fa. In aumento di circa 2 punti anche il Partito per la Giustizia, Integrazione ed Unita', Pdiu. Il Ps di Rama avrebbe ottenuto 75 dei 140 seggi di cui è composto il parlamento albanese, 10 in più rispetto alla legislatura passata.