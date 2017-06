Ustica: Mattarella, percorrere fino in fondo strada verità

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - "Alla domanda di giustizia le Istituzioni hanno il dovere di dare risposta, percorrendo fino in fondo la strada della verità e facendo onore alla professionalità e alla dedizione di uomini dello Stato che sono riusciti ad aprire questo cammino superando ostacoli e difficoltà". E' un passaggio del telegramma inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Daria Bonfietti, presidente dell'associazione familiari delle vittime della Strage di Ustica, di cui domani ricorre il 37/o anniversario. La data del 27 giugno, scrive Mattarella, "resta impressa nella coscienza del Paese come un evento tragico e come una ferita sempre aperta, per le vite spezzate, per le indicibili sofferenze dei familiari, e per il vulnus alla sensibilità civile e democratica del nostro Popolo". (ANSA).