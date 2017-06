Usa: Ivanka, cerco di stare alla larga da politica

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - "Cerco di stare alla larga dalla politica" e di "concentrami sulle aree dell'agenda in cui posso contribuire". Lo afferma Ivanka Trump in un'intervista a Fox, ammettendo che fra lei e il padre, il presidente Donald Trump, ci sono delle differenze e delle divergenze. "Siamo persone diverse, ci sono temi in cui siamo in disaccordo. Ritengo che sia normale che non siamo al 100% allineati su tutto: sarebbe uno scenario strano'' mette in evidenza Ivanka, spiegando come Trump le crede e la ascolta perché è in grado di offrire un'opinione schietta. "Non ho alcuna agenda nascosta. Dico chiaramente il mio punto di vista" aggiunge. Ivanka non nasconde che lavorare insieme al padre e al marito, Jared Kushner, è strano. "Chiamano l'Air Force One il 'candy plane'", l'aereo caramella, "perche' ci sono molte M&M e caramelle".