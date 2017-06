Affonda barca in Colombia, 10 morti e 10 dispersi

(ANSA) - BOGOTA', 26 GIU - E' di 10 morti, 30 feriti e 10 dispersi l'ultimo bilancio di vittime del naufragio di una imbarcazione turistica a Guatapé, nel dipartimento colombiano di Antioquia, nel Nordest del paese. Lo ha annunciato Margarita Moncada, responsabile dei servizi di emergenza di Antioquia (Dapard), mentre il presidente Juan Manuel Santos, che è accorso ieri a Guatapé per coordinare le operazioni dopo la tragedia, ha precisato che sei delle vittime sono già state identificate. Secondo le prime testimonianze di sopravvissuti al naufragio, raccolte dalla stampa, non tutti i passeggeri de "El Almirante", un'imbarcazione che navigava sul bacino artificiale della diga di Penol-Guatapé, erano stati muniti di giubbotti di salvataggio, come previsto dalle norme locali. Circa 150 persone viaggiavano a bordo dell'imbarcazione, che è affondata a poca distanza dal molo, il che ha reso più facile le operazioni di emergenza dopo il naufragio.