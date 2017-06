Trump, Obama non agì su Mosca, era convinto vittoria Clinton

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Barack Obama non ha fatto niente sull'interferenza della Russia nelle elezioni, nonostante la Cia lo avesse informato, perché era convinto che Hillary Clinton avrebbe vinto. Lo afferma il presidente Donald Trump su Twitter. ''Il motivo per cui il presidente Obama non ha fatto nulla sulla Russia, dopo che le interferenze sul voto gli erano state comunicate dalla Cia, è perché pensava che Clinton avrebbe vinto..''.