Francia: polizia 'stanca' di sorvegliare casa Marine Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 26 GIU - La polizia francese è stanca di sorvegliare l'abitazione della presidente del Front National, Marine Le Pen, nel dipartimento delle Yvelines, a ovest di Parigi. Lo riporta il quotidiano Le Parisien, citando il sindacato di polizia Alliance, che oggi ha denunciato i ritmi di lavoro a cui sono sottoposti quotidianamente gli agenti. "Questo lavoro si svolge in condizioni inammissibili", afferma il sindacalista Julien Le Cam, spiegando che "certe volte i poliziotti sorvegliano la casa anche per otto ore di seguito senza avere il cambio per andare in bagno, in un veicolo sprovvisto di aria condizionata". Secondo il sindacato, questo incarico riduce il numero di agenti che potrebbero essere impiegati per sorvegliare luoghi pubblici. La prefettura delle Yvelines ha scritto al Ministero dell'Interno affinché venga presa una decisione in merito alla situazione.