Corte Suprema, bando in vigore per chi non ha legami

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - I giudici della Corte Suprema statunitense hanno stabilito che per ora il bando dell'amministrazione Trump sugli ingressi da alcuni Paesi musulmani si può applicare solo alle persone che non hanno legami con una persona o con una entità negli Usa. L'Alta Corte ha quindi deciso che il provvedimento sarà esaminato in ottobre, quando verranno ascoltate le parti. Tre dei 'saggi' dell'Alta Corte, tra cui Neil Gorsuch nominato da Donald Trump, avrebbero preferito un ripristino integrale del bando.