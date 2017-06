Condannato per l'omicidio della moglie ma è latitante

(ANSA) - BRESCIA, 26 GIU - La Corte d'Assise di Brescia ha condannato a 30 anni di carcere il tunisino Chaanbi Mootaz, che il 22 settembre 2014 a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano, uccise con venti coltellate la moglie italiana 30enne Daniela Bani, madre di due bambini. L'uomo quel giorno affidò i due figli piccoli ad un amico con l'obbligo di portarli ai suoceri solamente la sera quando lui sarebbe già stato in volo verso la Tunisia. Dal giorno del delitto Chhanbi Mootaz è latitante nel suo paese di origine da dove ogni tanto scrive sul profilo Facebook e si mette in contatto con un'amica della moglie. "La condanna non mi ridà indietro mia figlia e non cambia fino a quando il suo assassino non sarà riportato in Italia", ha detto la madre della donna uccisa commentando la sentenza. Il pm aveva chiesto una condanna a 28 anni.