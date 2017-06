Cav, ora coalizione con profilo liberale - moderato

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Da questi risultati il centro-destra può partire in vista della sfida decisiva per tornare a guidare il paese, sulla base di un programma condiviso, che in larga parte già abbiamo, e di una coalizione fra forze politiche diverse, caratterizzata da un chiaro profilo liberale, moderato, basato su radici cristiane, secondo il modello di centro-destra vincente in tutt'Europa e oggi anche in Italia".Lo afferma Silvio Berlusconi nel commentare l'esito delle comunali.