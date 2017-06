Comunali: Grillo, a ogni elezione M5S cresce, governo vicino

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ogni maledetta elezione il M5S continua a crescere". E' questo il titolo di un post di Beppe Grillo tutto dedicato ai ballottaggi e che comincia con un incipit ripreso dal celebre film con Al Pacino "ogni maledetta domenica". "Da qui al governo è questione di pochi metri, non lo dico per arroganza, ma per senso di responsabilità. Dobbiamo avere ben chiaro che su questa squadra poggiano le speranze di milioni di persone", sottolinea il leader M5S. "Il MoVimento 5 Stelle ha vinto otto ballottaggi su dieci. Siamo passati da 37 sindaci a 45, un aumento di oltre il 20%. Siamo entrati con nuovi consiglieri in comuni dove prima non eravamo presenti. Ogni maledetta elezione continuiamo a crescere e questo è ciò che conta. Le prossime sfide sono la Sicilia e poi la battaglia campale delle politiche", sottolinea Grillo.