Meloni a Cav, moderazione non esiste, conta programma

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "La moderazione è una categoria che in politica non esiste più: a me non interessano le etichette, mi interessano i contenuti. Parliamo di quelli e da quelli voglio partire per costruire la coalizione di centrodestra". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti, appena accolta dal neosindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.