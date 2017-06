Comunali: Orlando, non ci sono conseguenze sul governo

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Dopo la sconfitta del centrosinistra alle comunali il governo dovrebbe dimettersi? "Salvini fa propaganda, non è che quando abbiamo vinto a Milano o Varese ne abbiamo tratto conseguenze politiche nazionali. Abbiamo alle spalle valanghe di amministrative vinte dal centrosinistra mentre il centrodestra era al governo: non è che nessuno abbiamo mai posto un tema politico". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. "Non penso che si debba tirare a campare ma andare a votare dopo aver fatto una legge elettorale", aggiunge.