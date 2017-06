Orlando, è sconfitta. Renzi parla da vecchia politica

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Non sono d'accordo con la lettura di Renzi e come ci ha invitato a fare lo stesso Renzi, direi di non fare il giorno dopo come la vecchia politica: si tratta di una sconfitta". Lo dice Andrea Orlando a Corriere Live. Un sconfitta "con alcuni fenomeni politici che vanno analizzati: il centrodestra mobilita il suo elettorato, il centrosinistra no. Noi una riflessione politica la dobbiamo fare e non si può derubricare come un risultato a macchia di leopardo". "Io penso che sia un campanello d'allarme significativo, ma rimediabile. Si può tornare in carreggiata. C'è un isolamento, c'è un elettorato che non solo il Pd ha perduto ma che spesso vota contro il Pd", aggiunge il ministro della Giustizia.