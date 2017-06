Matteo Boe è arrivato a Lula

(ANSA) - LULA (NUORO), 26 GIU - Matteo Boe è arrivato alle 19.25 a Lula, il suo paese natale. L'ex bandito, uscito ieri dal carcere di Opera dopo aver scontato 25 anni per tre sequestri di persona, è giunto da Olbia in auto, con lui il fratello Giampiero e il nipote. E' stato accolto dalla sorella Tanina, dalla cognata Eleonora e dalla sorella di latte, Tetta Calzedda. Per lui gli applausi di amici e vicini. Al giornalisti che gli hanno detto "bentornato" ha risposto: "Grazie", poi si è chiuso nella casa preparata per lui in via Raimondo Falqui.