Messico: ritrovato corpo carbonizzato di un giornalista

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 27 GIU - Il corpo di Salvador Adame, giornalista che era stato sequestrato un mese fa nello stato messicano di Michoacan, è stato ritrovato dalla polizia semi carbonizzato e gettato lungo il bordo di una strada. Adame, che era direttore di un canale locale, 6TV, è il settimo giornalista assassinato in Messico dall'inizio dell'anno. Il procuratore di Michoacan, Martin Godoy, ha spiegato alla stampa che i resti di Adame sono stati scoperti lungo la strada nei dintorni di Lombardía, nella violenta regione di Tierras Calientes, lo scorso 14 giugno, ma a causa dello stato in cui si trovavano solo oggi è stato possibile identificare il corpo. Il ritrovamento del cadavere del giornalista è stato possibile in base alle dichiarazioni rese da Daniel Rubio, detto 'El Cabezas', il boss della narcobanda dei Cavalieri Templari, dopo il suo arresto la settimana scorsa.