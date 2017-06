Venezuela: Ortgea Diaz, siamo in uno Stato di polizia

(ANSA) - LIMA, 27 GIU - "Il Venezuela non è uno Stato di diritto, è uno Stato di polizia": a dirlo è stata la procuratrice generale di Caracas, Luisa Ortega Diaz, che ha denunciato la "subordinazione del Potere giudiziario alla logica poliziesca e repressiva" del governo di Nicolas Maduro. In un'intervista pubblicata dal quotidiano peruviano El Comercio, Ortega Diaz ha detto che "dopo il cambiamento di maggioranza nell'Assemblea nazionale (nelle politiche del 2015) l'Esecutivo ha finito per strumentalizzare completamente il Potere giudiziario" fino ad arrivare al punto che "ora si è messo il carro davanti ai buoi: è il Sebin (l'agenzia di intelligence del governo) che detta la linea, e il Potere giudiziario che ubbidisce". Secondo Ortega Diaz, è in corso in Venezuela un processo di "annichilimento della Costituzione", che raggiungerà il suo apice con l'Assemblea costituente convocata da Maduro lo scorso 1 maggio.