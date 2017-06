Nepal: elezioni amministrative, India chiude frontiera

(ANSA) - NEW DELHI, 27 GIU - La frontiera terrestre con il Nepal è stata chiusa ieri dall'India per motivi precauzionali in vista della consultazione elettorale amministrativa che si svolgerà domani nel vicino Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa indiana Pti. Si tratta della seconda fase del voto amministrativo, che non si teneva in Nepal da 20 anni, dopo la prima realizzata lo scorso 14 maggio. Un magistrato distrettuale, V.K.Sinhg, ha confermato che la misura è stata adottata per "prevenire che elementi anti-sociali attraversino il confine e alterino il clima elettorale". Il divieto di transito è totale per i veicoli di ogni genere, mentre gli individui che intendono andare in Nepal possono farlo dopo un meticoloso controllo. La preoccupazione è data dal fatto che alcuni partiti dell'etnia Madhesi hanno boicottato le elezioni chiedendo una riforma costituzionale che preveda una loro maggiore presenza in Parlamento ed una riforma dei confini provinciali.