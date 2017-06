(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Sulle banche venete "la posizione del governo l'ha espressa molto chiaramente Gentiloni: una scelta legittima e doverosa. La penso come lui, è legittima e doverosa nella situazione in cui si era, spero che i nostri parlamentari europei siano in grado di fare una grande battaglia perché i criteri molto selettivi delle banche venete siano applicate agli istituti di altri Paesi del Nord come quelli tedeschi". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante la rassegna stampa del Nazareno #OreNove.